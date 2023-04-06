Глазки хитрые, радостно улыбается: Кудрявцева засняла, как кроха-дочка Мария играет в «развивашки»

Лера Кудрявцева давно стала известной персоной. Она работает на телевидении. Блондинка является ведущих нескольких проектов. Примечательно, что она успевает растить дочку Марию, которой уже четыре года. Муж Игорь Макаров активно ей помогает и минувшей зимой приобщил наследницу к фигурным конькам.
На этот раз Лера поделилась архивными кадрами. Она показала, как кроха ходила на развивающие занятия. С помощью игр Мария училась различать цвета, говорить и считать. На видео Мария в алом платье с принтом сидит за столом и помещает цветные карточки в «волшебный» чемоданчик. Малышка улыбалась, когда отвечала преподавательнице.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Мария очень смышленая, а также обладает маминым обаянием. «Что за чудо», «Эти игривые глазки», «Она очень умная», «Сладкий ребенок», «Восхищает меня всегда», «Одета так прикольно», — стали писать в Сети.