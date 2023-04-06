Глазки хитрые, радостно улыбается: Кудрявцева засняла, как кроха-дочка Мария играет в «развивашки»

На этот раз Лера поделилась архивными кадрами. Она показала, как кроха ходила на развивающие занятия. С помощью игр Мария училась различать цвета, говорить и считать. На видео Мария в алом платье с принтом сидит за столом и помещает цветные карточки в «волшебный» чемоданчик. Малышка улыбалась, когда отвечала преподавательнице.

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