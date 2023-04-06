Платье задралось: Ходченкова сразила поклонников, оголив свои мощные формы на пилоне

На этот раз Светлана поделилась кадрами с тренировки. Она увлекается пол дэнсом. Актриса облачилась в черное платье с разрезами и велосипедки. Она схватилась за пилон, оголив свои мощные ноги и рельефные бедра. Ботильоны на каблуке придали эффектности образу. Ходченкова грациозно позировала, выгнув спину.

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