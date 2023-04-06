Платье задралось: Ходченкова сразила поклонников, оголив свои мощные формы на пилоне

Светлана Ходченкова много лет строит карьеру в кино. Она снялась в десятках разных картин и даже отметилась в Голливуде. В 40 лет артистка продолжает следить за фигурой. Она не только занимается спортом, но и танцами. На публике зачастую артистка появляется в нарядах, которые подчеркивают ее достоинства.
На этот раз Светлана поделилась кадрами с тренировки. Она увлекается пол дэнсом. Актриса облачилась в черное платье с разрезами и велосипедки. Она схватилась за пилон, оголив свои мощные ноги и рельефные бедра. Ботильоны на каблуке придали эффектности образу. Ходченкова грациозно позировала, выгнув спину.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ходченкова. Многие стали писать ей комплименты. «Горяча», «Когда занятие только украшает», «Эти ноги бесподобны», «Вроде такая хрупкая, но тут очень сильная», «Ножки впечатляют», «Орех у вас точно крепкий», — стали писать подписчики.