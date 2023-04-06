Каролина Севастьянова оголила свои изящные прелести на пляже: капли воды сверкают на бедрах

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она посвятила свою жизнь спорту и не раз побеждала на соревнованиях. Художественная гимнастка стала олимпийской чемпионкой. Однако больше пяти лет назад она завершила карьеру. Теперь Каролина много путешествует и иногда участвует в телевизионных съемках.
Примечательно, что Каролина на днях приехала в Дубай. Она проводит время на курорте, где то и дело публикует пикантные кадры. На этот раз гимнастка понежилась на солнце у бассейна. Она оголила свои стройные ноги, не прикрыв «межножье». На ее бедрах сверкали капли. Севастьянова нежилась в лучах солнца.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, в какой форме находится спортсменка. «Это идеально», «Ну какие ножки», «Такая загорелая», «Ни грамма лишнего», «Ну тут уже включается воображение», «Ножки эталонные», «Ох, что за чикуля», «Завораживающее зрелище», — стали писать подписчики.