Каролина Севастьянова оголила свои изящные прелести на пляже: капли воды сверкают на бедрах

Примечательно, что Каролина на днях приехала в Дубай. Она проводит время на курорте, где то и дело публикует пикантные кадры. На этот раз гимнастка понежилась на солнце у бассейна. Она оголила свои стройные ноги, не прикрыв «межножье». На ее бедрах сверкали капли. Севастьянова нежилась в лучах солнца.

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