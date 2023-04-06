Нагиев признался: он — «неважнецкий» отец и дед

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев тщательно охраняет свою личную жизнь от любопытных. О том, что он стал дедом, он проговорился случайно, вскользь, и до сих пор неизвестно — сколько у него внуков, какого пола и как их зовут. Зато телеведущий признался, что считает себя неважным отцом и довольно безответственным дедушкой.

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«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека прожить не могу», — цитирует звезду издание «7 дней».