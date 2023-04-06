Самбурская игриво обнажила грудь в лифе из треугольников: встала с постели и сразу подставила прелести солнцу

Недавно Настасья устроила себе длительный отпуск. Первую неделю она провела в Дубае. А теперь актриса прилетела на Бали. Она решила заснять, как начинается ее утро. Артистка показала обнаженные ноги. Она сразу вышла на улицу и стала загорать.

Самбурская блеснула своим упругим декольте в лице из треугольников. Она показала лицо без макияжа. Звезда призналась, что у нее появились знакомые на таможне, так как у нее едва не возникли проблемы со въездом на остров.

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