Самбурская игриво обнажила грудь в лифе из треугольников: встала с постели и сразу подставила прелести солнцу

Настасья Самбурская уже давно стала известной актрисой. Она продолжает сниматься в кино и часто украшает обложки глянца. Актриса в свои 36 лет продолжает следит за фигурой. Она регулярно занимается спортом. Примечательно, что артистка регулярно носит вечерние платья и не стесняется оголяться на камеру.
Недавно Настасья устроила себе длительный отпуск. Первую неделю она провела в Дубае. А теперь актриса прилетела на Бали. Она решила заснять, как начинается ее утро. Артистка показала обнаженные ноги. Она сразу вышла на улицу и стала загорать.
Самбурская блеснула своим упругим декольте в лице из треугольников. Она показала лицо без макияжа. Звезда призналась, что у нее появились знакомые на таможне, так как у нее едва не возникли проблемы со въездом на остров.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Без макияжа вы такая нежная», «Декольте завораживает», «До чего красивая», «Фигурка шикарная», «Так выглядеть законно?», «Покоряете мужчин одним видом», «Находитесь на пике красоты», «Грудь, как два мячика», — стали писать подписчики.