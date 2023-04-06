«Какая ты красотка!»: Лазарев подловил подросшую дочку в белоснежном платье в стиле леди на отдыхе

На этот раз Лазарев улетел в Дубай. Он устроил себе отпуск в честь 40-летия. Певец с радостью загорает, купается и веселиться. Он даже снял яхту для себя и детей. А вечером они отправились в ресторан. Артист подловил наследников, которые нарядились. Если Никита был в брюках и рубашке, то Анна блеснула в белоснежном платье с рукавами-фонариками и акцентом на талии.

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