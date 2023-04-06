«Какая ты красотка!»: Лазарев подловил подросшую дочку в белоснежном платье в стиле леди на отдыхе

Сергей Лазарев уже давно стал известным исполнителем. Примечательно, что он продолжает выпускать новые песни, давать концерты. Певец часто становится ведущим разных проектов. При этом он растит двоих детей: сына Никиту и дочку Анну. Артист не скрывает, что малышей ему родила суррогатная мама. А помогает растить наследников бабушка.
На этот раз Лазарев улетел в Дубай. Он устроил себе отпуск в честь 40-летия. Певец с радостью загорает, купается и веселиться. Он даже снял яхту для себя и детей. А вечером они отправились в ресторан. Артист подловил наследников, которые нарядились. Если Никита был в брюках и рубашке, то Анна блеснула в белоснежном платье с рукавами-фонариками и акцентом на талии.
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«Аня, покажи, пожалуйста, свое платье красивое! Какая ты красотка, просто! Ник вне конкуренции», – восхитился Сергей.
Поклонники восхитились кадрами. Многие назвали певца идеальным папой. «Сколько заботы», «Анна очень красивая», «Платье настоящей леди», «Кто ей делает прически?», «Это восхитительно», — стали писать в Сети.