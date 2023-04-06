Ольгу Орлову расстроил размер материнского капитала

Не так давно телеведущая Ольга Орлова родила второго ребенка, это событие так взбудоражило общественность, что обсуждения в Сети не утихает уже второй месяц.

Поклонники активно интересуются делами звезды, задают вопросы в соцсетях. А Орлова охотно им отвечает. Недавно одна из подписчиц поинтересовалась получала ли Ольга материнский капитал за второго ребенка. Звезда сообщила, что деньги пришли, но сумма могла быть и больше.

«Маткапитал пришел сразу же через Госуслуги. Но, что обидно, пришел как за первого ребенка, Артема не посчитали, т. к. маткапитал стали давать гораздо позже его рождения. Мне кажется, это не справедливо не считать «старых детей» действующими детьми», — высказалась телеведущая.

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