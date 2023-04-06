Дебош в московской квартире Софии Ротару: певица распродает российскую недвижимость

София Ротару избавляется от российской недвижимости. В частности — от роскошной гостиницы, которая находится на набережной Ялты. Певица переоформила эту виллу на сына, Руслана Евдокименко, а он выставил отель на продажу, оценив его в 30 миллионов евро.

Кроме того, у Ротару имеются апартаменты в Москве. По словам друзей артистки, полгода назад она поручила следить за квартирой одной из своих поклонниц — весьма состоятельной особе, которая баловала Софию Михайловну дорогими подарками и возила отдыхать за границу. Но дама, перебрав с алкоголем, привела в эти апартаменты друзей, и веселая компания устроила там настоящий погром, вынудив соседей вызвать полицию. После этого инцидента певица забрала ключи у ненадежной поклонницы.

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Сейчас в московской квартире Ротару живет ее домработница, а вообще эта недвижимость тоже выставлена на продажу. Дело в том, что артистка мечтает о собственном жилье в Лондоне. Видимо, на эту покупку и уйдут все деньги, которые ее семья выручит, продав недвижимость в РФ, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «КП».