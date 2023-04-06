Светлана Бондарчук рассказала о том, как сложно быть мачехой

Светлана Бондарчук состоит в браке с бизнесменом Сергеем Харченко почти три года. За это время звезда смогла найти общий язык с падчерицей. Но так было не всегда, Светлана призналась, что раньше между ними случались ссоры, но она всегда была открыта к диалогу.

Модель рассказала, что в случаях, когда девочка начинала капризничать, например, не принимала новый наряд, а говорила: «Я не буду это носить», она проявляла стойкость и отвечала, что просто не станет больше покупать ей обновки.

Такой подход к делу помог, сейчас все хорошо.

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