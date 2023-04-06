К протезированию не готов: как на самом деле чувствует себя Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Врачам удалось стабилизировать состояние спортсмена, но есть нюансы.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес три ампутации: он лишился голеней, а также кисти и пальцев на левой руке. В итоге некроз остановился, и врачам удалось впервые за три месяца стабилизировать его состояние.

Однако к процедуре протезирования спортсмен пока не готов, так как раны должны сначала зажить.

«Это у молодых ребят созревает за полтора месяца, и они уже готовы к протезированию. У Костомарова тут вопрос риторический», — заявил реабилитолог и невролог Александр Комаров.

Врач подчеркнул, что Роману сначала надо восстановиться. А на этой уйдет один год или даже два.

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