К протезированию не готов: как на самом деле чувствует себя Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес три ампутации: он лишился голеней, а также кисти и пальцев на левой руке. В итоге некроз остановился, и врачам удалось впервые за три месяца стабилизировать его состояние.
Однако к процедуре протезирования спортсмен пока не готов, так как раны должны сначала зажить.
«Это у молодых ребят созревает за полтора месяца, и они уже готовы к протезированию. У Костомарова тут вопрос риторический», — заявил реабилитолог и невролог Александр Комаров.
Врач подчеркнул, что Роману сначала надо восстановиться. А на этой уйдет один год или даже два.
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