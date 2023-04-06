Капаклы объяснил, почему он до сих не дал свое согласие на развод

Уже не первый месяц в Сети обсуждают громкий скандал в семье Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Отношения пары разладились, когда стало известно о том, что Капаклы завел любовницу. Сейчас страсти немного утихли, Роман уже не стесняется показываться на публике со своей новой избранницей, но документы о разводе до сих пор не подписал.
Оказывается, он ждет, когда его супруга сама займется этим вопросом. Роман сказал, что готов подписать заявление, как только Марина пришлет ему бумаги.
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Источник: super.ru