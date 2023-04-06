Живем отдельно! Ефременкова выдала правду о расставании с Мондезиром - родила ему двойню

Совсем недавно Юлия Ефременкова говорила о своей любви к Мондезиру. Пара воспитывает двойню - малышам еще нет и годика, а их родители уже испытывают первый серьезный кризис в отношениях. Участница проекта «Дом-2» намекнула, что они с Мондезиром живут отдельно. Якобы ее с отцом близнецов связывают только сыновья. Куда же делись чувства? А вот, что говорит сама Юлия Ефременкова об их с Мондезиром отношениях.
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«Мы не живем вместе, на это есть свои причины, озвучивать их я не хочу. Было бы все хорошо, мы бы не разошлись. Это же всем понятно, да? Так случилось, он отец детей, я мама, мы родители, у нас прекрасные дети», - отметила Ефременкова.
Похоже, что пара не сумела справиться с навалившимися на них сложностями. Однако можно ли считать их разрыв окончательным, увидим.
По материалам «СтарХит»