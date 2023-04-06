Клава Кока в мокром монокини уселась на бортик бассейна: сочно выпятила упитанные бедра

Клава Кока не сразу добилась успеха на музыкальном олимпе. Юной звездочке пришлось потоптаться в очередях, когда она штурмовала песенные конкурсы вместе с другими никому не известными дарованиями. Однако сейчас певица не только кумир молодежи, она часто мелькает на ТВ и уже сама выступает в качестве приглашенного жюри на телевизионных проектах с молодыми артистами.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока в монокини в бассейне. Фото: личный архив
Красавица-блондинка ведет светский образ жизни и отдыхает на самых лучших фешенебельных курортах. В своем микроблоге поп-дива поделилась летним фото, показав себя в мокром монокини после заплыва в бассейне. Клава уселась на бортик, щегольнув аппетитными бедрами. Фигурка у Коки просто загляденье.