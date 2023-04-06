Клава Кока в мокром монокини уселась на бортик бассейна: сочно выпятила упитанные бедра

Клава Кока не сразу добилась успеха на музыкальном олимпе. Юной звездочке пришлось потоптаться в очередях, когда она штурмовала песенные конкурсы вместе с другими никому не известными дарованиями. Однако сейчас певица не только кумир молодежи, она часто мелькает на ТВ и уже сама выступает в качестве приглашенного жюри на телевизионных проектах с молодыми артистами.

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