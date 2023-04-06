Мамин герой в серебристом плаще: Фахрийе Эвджен засняла, как трехлетний сынок выступает на утреннике — очень артистичный

Звезда турецкого кино Фахрийе Эвджен посетила утренник своего старшего сына от Бурака Озчивита в детском саду. Первенцу актеров Карану три годика, и мальчик, судя по кадрам, совсем не боится сцены. Он наряжен, как и все ребята, в костюм — серебристый плащ, шаровары, подпоясан голубым ремешком. И весь сосредоточен на выступлении: активно танцует, поет. От мамы с папой он явно унаследовал артистичность.

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Эвджен почти три месяца назад родила второго ребенка Озчивиту. У них родился сын Керем, и мамочка редко выходит в свет, посвящая всю себя младенцу. Но утренник своего старшего роднульки пропустить явно не смогла.