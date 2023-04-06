Там прошла ее молодость: София Ротару тайно отдыхает в Крыму

На днях стало известно, что гостиница в центре Ялты, принадлежавшая Софии Ротару, выставлена на продажу. Предложение особо не афишируется, так как семья артистки намерена сделать это максимально тихо. Villa Sofia была куплена звездой в 2008 году, в ней всего 12 номеров, и в одном из них Ротару отдыхала регулярно. После 2014 года она переписала ее на своего единственного сына Руслана Евдокименко. И он вознамерился выручить за особняк 30 миллионов евро.