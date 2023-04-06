Самбурская в белом лифе на ниточке показала трепещущие «мячики»: игриво качаются, гипнотизируют

Актриса Настасья Самбурская улетела из каменных джунглей Дубая в цветущую Индонезию. Утром она уже проснулась на Бали и поспешила выйти на связь. Девушка призналась, что одна отдыхает на острове, поэтому будет часто устраивать прямые включения.
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В кадре Самбурская появилась в белом купальнике люксового бренда. Лиф от комплекта едва удерживал ее трепещущие «мячики», которые игриво покачивались перед камерой, пока красотка вещала о своем таможенном приключении. Загипнотизированные поклонники усыпали ее комплиментами и призвали почаще показывать свой отдых на побережье.