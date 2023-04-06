Не платила налоги в России, брала всегда наличкой: как София Ротару сколотила состояние и почему прячет его в сундуках

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Об этом проболталась ее подруга в интервью сайту kp.ru. Ротару безвылазно живет в особняке в Киеве, там и хранит наличку, поскольку и гонорары предпочитала получать кэшем.

«София Михайловна может больше не работать, «заначка» у нее приличная, — проговорилась подруга звезды. — Все гонорары она всегда просила наличными, банкам никогда не доверяла, все сбережения хранит дома в Киеве. Есть легенда, что у Ротару дома есть хранилище, как у Скруджа Макдака, а там — сундуки, где она хранит свои накопления».

А музыкальный продюсер Алина Сагина напоминает, как успешно долгие годы Ротару зарабатывала в России. Причем, по слухам, она выступала нелегально, то есть налоги с доходов в казну страны не отчисляла.