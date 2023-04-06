Бесштанная Рудова вильнула голым бедром перед зеркалом: «Мои красавчики»

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На этот раз она оказалась в одной футболке перед зеркалом. И решила сделать селфи. Наталья кокетливо подняла оголенное бедро и поставила на другую ногу, запечатлев себя в таком положении для микроблога.

«Приятных снов, мои красавчики», — написала актриса фолловерам в Telegram.

Правда, вряд ли после этого кадра кто-то их преданных фанатов смог уснуть.