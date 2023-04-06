Бесштанная Рудова вильнула голым бедром перед зеркалом: «Мои красавчики»

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова к лету активно худеет. Она уже добилась успехов, которые демонстрирует теперь регулярно в соцсетях. Причем часто — без одежды.
Наталья Рудова. Фото: соцсети
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
На этот раз она оказалась в одной футболке перед зеркалом. И решила сделать селфи. Наталья кокетливо подняла оголенное бедро и поставила на другую ногу, запечатлев себя в таком положении для микроблога.
«Приятных снов, мои красавчики», — написала актриса фолловерам в Telegram.
Правда, вряд ли после этого кадра кто-то их преданных фанатов смог уснуть.