Настасья Самбурская разделась, чтобы показать интимный вид: только стринги в руках

Актриса и певица Настасья Самбурская отправилась в долгожданный и продолжительный отпуск. Сначала Дубай, затем Бали. Красотка старается по минимуму заходить в Сеть, чтобы сосредоточиться на отдыхе и восстановлении. Но нет-нет да и покажется в соцсетях.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

На этот раз она блеснула своими формами в потрясающем комплекте нижнего белья из бордового кружева. Лиф и стринги — больше ничего лишнего на идеальном теле звезды. Красотка взяла краешек трусиков и подтянула повыше — одним действом свела с ума поклонников. Отражение в зеркале радует Самбурскую, оттого она щедра к подписчикам и публикует подобный контент снова и снова.