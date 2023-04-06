Новости шоу-бизнеса: Погребняк разводится, Кучера приложил Пугачеву, что слышно про новую беременность МакSим

Подружку Омарова позвали сниматься

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров похвастался, что его новую молоденькую подругу Валерию позвали сниматься в кино. Ей может достаться роль в российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Который, кстати, обожает бывшая жена Омарова.

Погребняк разводится с мужем

Мария и Павел Погребняк разводятся, если верить слухам. Пока жена была в Африке и поедала личинок и червяков, чтобы заработать нормальную еду, ее благоверный отправился налево. Это стало последней каплей для матери его детей – уже не в первый раз она ловит его на изменах.

Кучера разнес Пугачеву за роскошную жизнь

Оскар Кучера в новом интервью прошелся по Алле Пугачевой. Она сбежала в Израиль, хотя заработала на роскошную жизнь в России. И припомнил ей, как простые россияне несли свои кровно заработанные, лишь бы увидеть и услышать ее, Примадонну.

Менеджер прокомментировал беременность Макsим

Яна Богушевская, менеджер певицы, прокомментировала слухи о беременности раздувшейся артистки. Она не ждет ребенка, а просто поправилась, утверждает пиарщица.