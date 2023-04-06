Севастьянова в микрошортиках покрасовалась перед зеркалом: ножку приподняла, чтобы бедрами соблазнить

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова давно оставила художественную гимнастику. Уже более 10 лет она не выступает на турнирах, но по-прежнему находится в прекрасной форме — хоть сейчас на ковер.

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Дело в том, что Севастьянова ежедневно тренируется сама. Красавица дает телу и связкам посильную нагрузку, но своими шпагатами легко затмит, пожалуй, саму Анастасию Волочкову. На сей раз щеголять растяжкой красотка Каролина не стала, а просто сделала селфи в спортзале.

Каролина предстала в розовом кроп-топе и микрошортиках на тренажере. Она красиво приподняла ногу, чтобы бедро смотрелось еще соблазнительнее. Подписчики похвалили звезду за ее трудолюбие, ведь в жарком Дубае хочется как можно меньше напрягаться, но Севастьянова не пропускает тренировки.