Оскандалившаяся певица МакSим замечена в ресторане: беззаботно выпивает и дымит в одиночестве

Не утих еще один скандал с певицей МакSим, как она следом угодила в другой. В Твери звезда, напомним, снова сорвала выступление – шаталась и не попадала в ноты. И пока шумиха разгоралась, она отвлеклась средь бела дня в заведении с кальяном и выпивкой.

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Артистку, которая ранее из-за проблем с алкоголем чуть не погибла, а потом лечилась от зависимости, жизнь, судя по всему, ничему не учит. Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» заметили в ресторане репортеры издания Super. Марина в одиночестве покуривала кальян, подливала из бутылки в стакан себе жидкость, похожую на алкоголь.

Сейчас фанаты певицы бьются за то, чтобы «спасти» звезду – они призвали организаторов отменить ее гастроли, ведь состояние выходящей на сцену певицы явно оставляет желать лучшего.