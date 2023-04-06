Халатик распахнулся, а под ним ничего: Арзамасова игриво сверкнула перед Авербухом интимным

Звездное семейство Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой в неполном составе отправилось отдыхать. Точнее, восстанавливать организм и набираться сил. Малыша Льва родители оставили дома, а сами направились в Санкт-Петербург.

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Как проходит отдых в санатории, Арзамасова подробно показывает и рассказывает в соцсетях. При этом, девушка признается, что процедуры не только наполняют ее энергией, но и изрядно выматывают. Порой даже сил на разговоры не остается, только бы добраться до палаты и уснуть.

Накануне они с Авербухом побывали в криокамере. Надели валенки, накинули халаты. Позируя мужу в таком виде, актриса засветила интимное в распахнувшемся декольте – под ним ничего не оказалось, но звезду это не смутило.