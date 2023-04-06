Барановская и Аршавин сходили вместе в ресторан: воссоединение года

Юлия Барановская на днях показала кадры из ресторана, на которых люди увидели Андрея Аршавина. Удивлению многих поклонников не было предела: недоуменно протирая глаза, они узрели, что футболист и его бывшая жена сидят за одним столиком. Поистине воссоединение года!

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Но ничего удивительного в этом совместном походе звезд в заведение нет – средний ребенок Аршавина и Барановской, дочка Яна, отмечала день рождения. Ей исполнилось 15 лет, и по такому случаю она сама выбирала, кого хотела бы видеть на празднике.

Наблюдательные зрители в Сети отметили, что Барановская и близко не подпустила к себе Аршавина – они сидели на противоположных сторонах столика. Многодетный отец в основном общался с младшеньким, 10-летним Арсением. Добавим, что развод пары в 2012 случился скандальным – футболист бросил беременную гражданскую жену с двумя детьми без копейки, променяв на новую возлюбленную.