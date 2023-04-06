Кучера потребовал лишить оскорбившую россиян Пугачеву авторских отчислений: чтобы обнищала на чужбине

Телеведущий Оскар Кучера в новом интервью признался, что глубоко обиделся на слова Аллы Пугачевой о холопах. Когда Примадонна сбежала в Израиль, она написала, что счастлива, мол, что ее ненавидят те, кого она терпеть не могла. «Были холопами, стали рабами», - выдала звезда о россиянах. За это высказывание Кучера предлагает отомстить артистке – лишить ее денег.

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Пугачева имеет авторские отчисления за песни, Кучера предлагает прекратить эти выплаты, чтобы она вообще не получала ни копейки. Дескать, всю жизнь поклонники платили ей за концерты, покупали ее альбомы, сделали ее богатой. А она так неблагодарно хлопнула дверью.