Затравленная Орлова оголила потрепанный живот: сама вынашивала и рожала

Телеведущая Ольга Орлова родила второго ребенка месяц назад. Хейт о том, что ее живот накладной и вынашивала она не сама, перешел в категорию «рожала не сама» - недоброжелатели уверены, что мамой звезда стала благодаря суррогатному материнству.

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Однако накануне затравленная Орлова поставила точку в споре о том, кто именно ей вынашивал ребенка. Звезда предъявила свой потрепанный девятью месяцами беременности живот с растянутой кожей и характерной вертикальной полоской – пигментация на этом месте образуется из-за гормонов у большинства женщин. Казалось бы, красноречивее и нагляднее аргумента и быть не может.

Но нашлись и те, кто потребовал от Орловой быть еще убедительнее – показать шов от кесарева сечения. То есть не поверили все равно - эту самую полоску, мол, она нарисовала.