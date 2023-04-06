Наталья Рудова сняла штаны перед зеркалом: руку под футболку запустила, замерла

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова две недели отдыхала в Дубае. Блондинка загорела и теперь любуется своим новым оттенком кожи при каждой такой возможности. Оказавшись после выхода в свет дома, красавица сняла штаны и встала перед зеркалом, чтобы насмотреться на себя шикарную.

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Камеру Рудова тоже включила, чтобы потом запостить кадры в Сеть. При этом, звезда оказалась перед зеркалом в одной футболочке. Запуская руку под подол, она замерла, чтобы сделать фото. Она объяснила это тем, что макияж уж очень понравился - даже смывать не хотелось.