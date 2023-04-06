Муж тяжелобольной Заворотнюк работает на износ: доходы Чернышева на льду значительно выросли

В феврале тяжелобольную Анастасию Заворотнюк выписали из онкоклиники, где она провела пять месяцев, получая лечение от последствий глиобластомы головного мозга. Агрессивную форму рака у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили в 2019 году, с тех пор семья актрисы не дает никаких комментариев, саму ее никто из широкой публики не видел.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Дорогостоящее лечение Заворотнюк оплачивает муж, фигурист Петр Чернышев. Он работает буквально на износ, зарабатывая тем, что у него получается лучше всего. Он выступает в ледовых шоу, и трудится не жалея себя. По последним данным, муж Заворотнюк удвоил свои доходы.

Два года назад, напомним, он все в таком же темпе обеспечивал достойную жизнь семье, добывая деньги на льду. Петр – единственный кормилец в семье, и трудится за двоих. И в шоу Татьяны Навки он – главная звезда, а также правая рука чемпионки. Поскольку спортсмен задействован практически в каждом спектакле, которых стало больше, то и доход его теперь составляет внушительные полтора миллиона в день.