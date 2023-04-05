Плечи открыты, челочка набок: Кристина Орбакайте поделилась новым фото с отдыха

Кристина Орбакайте продолжает давать концерты и сниматься в кино. Недавно состоялась премьера новой части фильма «Любовь-морковь», где она снялась с Гошей Куценко. Артистка недавно отметила день рождения дочки Клавы.

Примечательно, что Алла Пугачева поделилась кадрами, как внучка танцует с двойняшками Лизой и Гарри. Тогда стало ясно, что певица гостит с дочкой у Примадонны в Израиле.