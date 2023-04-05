Плечи открыты, челочка набок: Кристина Орбакайте поделилась новым фото с отдыха

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды

Певица посетила ресторан, выбрав женственный образ.

Кристина Орбакайте продолжает давать концерты и сниматься в кино. Недавно состоялась премьера новой части фильма «Любовь-морковь», где она снялась с Гошей Куценко. Артистка недавно отметила день рождения дочки Клавы.

Примечательно, что Алла Пугачева поделилась кадрами, как внучка танцует с двойняшками Лизой и Гарри. Тогда стало ясно, что певица гостит с дочкой у Примадонны в Израиле. 

На этот раз сама Орбакайте поделилась снимком с отдыха. Она посетила ресторан, где неоновый цвет все окрашивает в один оттенок. Певица предстала в силуэтном платье с открытыми плечами и руками. Лук дополняли крупные бусы в тон. На ее руках были браслеты и кольца. Артистка сделала романтичную укладку с косой челкой. 

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Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды

«…Под неоновым светом. Там…» — написала звезда.

Поклонники заподозрили, что она готовится выпустить новую песню. Другие восхитились тем, как Кристина выглядит в 51 год. Ее осыпали комплиментами. 

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