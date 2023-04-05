«Свободна, красива, готова к новым приключениям»: Африкантова сделала неожиданное заявление

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова сообщила, что за этот месяц практически излечилась от травмы, которую ей нанес муж Рома Капаклы.
Последние несколько дней Марина Африкантова занималась своим внешним видом — меняла прическу, наращивала реснички. Плюс ко всему, она регулярно делает массаж и общается с психологом. Вероятно, все это вкупе с отдыхом в Дубае позволило Марине Африкантовой прийти в себя.
В микроблоге она заявила, что готова к новым отношениям и планирует начать ходить на свидания.
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«Я свободна и красива! Готова к новым приключениям. Будем отдыхать все вместе, поэтому меня не теряйте. Буду все для вас снимать, чтобы вы отдыхали вместе со мной и получали новые эмоции. Буду про свои свидания вам рассказывать», — заявила Марина Африкантова в телеграм-канале.
На днях к Марине Африкантовой в Дубай прилетят две подруги, и девушки планируют отдохнуть по полной программе.