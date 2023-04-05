«Свободна, красива, готова к новым приключениям»: Африкантова сделала неожиданное заявление

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова сообщила, что за этот месяц практически излечилась от травмы, которую ей нанес муж Рома Капаклы.

Последние несколько дней Марина Африкантова занималась своим внешним видом — меняла прическу, наращивала реснички. Плюс ко всему, она регулярно делает массаж и общается с психологом. Вероятно, все это вкупе с отдыхом в Дубае позволило Марине Африкантовой прийти в себя.

В микроблоге она заявила, что готова к новым отношениям и планирует начать ходить на свидания.

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