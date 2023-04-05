Это точно любовь! Рома Капаклы заснял, как Таня Мусульбес кормит его с рук в ресторане

Бывшие участники «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес с некоторых пор перестали скрывать свой роман. И теперь влюбленные часто публикуют в микроблогах совместные фото и видео, в которых рассказывают, как проводят время на Бали.

Так, накануне Рома Капаклы и Таня Мусульбес отправились в один из ресторанчиков по случаю дня рождения общей знакомой.

За ужином влюбленная парочка не смогла удержаться, чтобы не понежничать друг с другом. Рома Капаклы заснял, как Таня Мусульбес кормит его мясом из своих рук, в которых, правда, держит вилку.

Конечно же, именно так выглядит любовь и влюбленность.

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