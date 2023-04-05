Севастьянова в крохотных шортах обнажила свои изящные формы: ножку задрала, засветив манкие округлости

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка предстала в пикантном наряде, едва прикрыв сокровенное.

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она много лет занималась художественной гимнастикой. Примечательно, что ей удалось завоевать множество наград, включая олимпийское золото. Теперь она регулярно путешествует, наряжается в вечерние платья. Звезда не стесняется выставлять достоинства напоказ. 

В последнее время Каролина стала чаще делиться личными кадрами. Она рассталась с бойфрендом, поэтому в ее соцсетях появилось больше смелых фото. На этот раз гимнастка запечатлелась в спортзале. Она покрасовалась в розовом топике и крохотных шортах. Спортсменка поставила ножку на эллипс, засветив загорелое бедро. Севастьянова козырнула точеной талией и упругим бюстом. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, что за фигурка», «Выглядит бесподобно», «Это просто шик», «Какая куколка», «Эти бедра — смак», «Все пустили слюнки», «Красота невероятная», «Эти ножки спасут мир», — стали писать пользователи Сети.

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