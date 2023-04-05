Севастьянова в крохотных шортах обнажила свои изящные формы: ножку задрала, засветив манкие округлости

В последнее время Каролина стала чаще делиться личными кадрами. Она рассталась с бойфрендом, поэтому в ее соцсетях появилось больше смелых фото. На этот раз гимнастка запечатлелась в спортзале. Она покрасовалась в розовом топике и крохотных шортах. Спортсменка поставила ножку на эллипс, засветив загорелое бедро. Севастьянова козырнула точеной талией и упругим бюстом.

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