Новый удар по Ксении Бородиной: девушку Курбана Омарова пригласили на главную роль в российскую версию фильма «Постучись в мою дверь»

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров сообщил в микроблоге потрясающую новость. Его возлюбленная, 22 -летняя Валерия может сняться в главной роли в российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Такой поворот событий нанесет еще один удар по Ксении Бородиной, которая является большой поклонницей турецких сериалов и просто грезит киноиндустрией.

Курбан Омаров рассказал, что на связь с ним и его девушкой Валерией вышла представительница одного из онлайн-кинотеатров, который готовится снимать адаптацию сериала «Постучись в мою дверь». Валерию пригласили на пробы на главную роль - девушки Маши.

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