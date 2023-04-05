Виктория Боня похвасталась новой прической своей 11-летней дочки: уже красится, как мама

Примечательно, что на днях Боня приехала в Москву. Она предпочитает делать все бьюти-процедуры на родине. Недавно телеведущая покрасила волосы. А вот теперь она поделилась новым фото своей наследницы. Анджелина копирует маму. Она тоже сходила в салон красоты и сделала новую стрижку каскад.

«Моя любимая доченька сегодня тоже наводила красоту в Монако. Покрасила волосики и подстриглась», — похвасталась Виктория.

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