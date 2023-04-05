Виктория Боня похвасталась новой прической своей 11-летней дочки: уже красится, как мама

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она была одной из первых участниц шоу «Дом-2», а потом стала телеведущей, моделью и переехала в Монако. Боня всегда следит за своей внешностью и в 43 года может похвастаться стройностью. Пока она не обрела счастье в личной жизни. Однако у звезды растет дочка Анджелина от миллионера Алекса Смерфита.
Примечательно, что на днях Боня приехала в Москву. Она предпочитает делать все бьюти-процедуры на родине. Недавно телеведущая покрасила волосы. А вот теперь она поделилась новым фото своей наследницы. Анджелина копирует маму. Она тоже сходила в салон красоты и сделала новую стрижку каскад.
«Моя любимая доченька сегодня тоже наводила красоту в Монако. Покрасила волосики и подстриглась», — похвасталась Виктория.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Виктория Боня с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что дочка телеведущей быстро взрослеет. Многие посчитали, что она стала еще больше похожа на маму. Многие осыпали ее комплиментами.