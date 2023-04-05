«Живем мы вместе»: Мария Погребняк отрицает развод с мужем-футболистом из-за измен

Светская львица, продюсер и звезда реалити-шоу «Звезды в Африке» Мария Погребняк прокомментировала новости о своем расставании с мужем, футболистом Павлом Погребняком.
Мария Погребняк дала понять, что не хочет говорить о проблемах в семье. Светская львица отрицала наличие каких-либо сложностей между ней и ее мужем.
«Могу сказать, что никакого загородного дома, о котором пишут другие СМИ, у нас нет. Я никуда не переезжала, и Павел тоже. Живем мы вместе. Комментировать жизнь нашей семьи я больше не буду», — предупредила Мария Погребняк.
Павел и Мария Погребняк. Фото: соцсети
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Напомним, в эту среду, 5 апреля, в ряде СМИ со ссылкой на анонимные источники появилась информация о разводе Марии и Павла Погребняка. По версии инсайдера, причиной разрыва пары стали измены Павла Погребняка жене.
Между тем, Мария и Павел Погребняк вместе практически со школы. В браке родилось трое сыновей.
По материалам ural.kp.ru