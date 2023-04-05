«Живем мы вместе»: Мария Погребняк отрицает развод с мужем-футболистом из-за измен

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Напомним, в эту среду, 5 апреля, в ряде СМИ со ссылкой на анонимные источники появилась информация о разводе Марии и Павла Погребняка. По версии инсайдера, причиной разрыва пары стали измены Павла Погребняка жене.

Между тем, Мария и Павел Погребняк вместе практически со школы. В браке родилось трое сыновей.

По материалам ural.kp.ru