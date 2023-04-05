Назло бывшему? 40-летняя Бородина показала личное фото с новым брутальным бойфрендом

Ксения Бородина уже давно строит карьеру на телевидении. Она продолжает быть ведущей «Дома-2». Примечательно, что в 2020 году Ксения пережила второй развод. Она решила порвать отношения с Курбаном Омаровым. Телеведущая не стала называть причину размолвки, но намекала, что он ей изменял. После этого звезда заявила, что не будет говорить о личной жизни.
Курбан уже готовится к свадьбе. Он строит отношения с Валерией, которая в два раза моложе его. Бизнесмен все чаще стал появляться на публике вместе с избранницей. Бородина разрешает ему видеться с дочкой Теоной, но признается, что он не горит желанием. А накануне телеведущая пообщалась с поклонниками.
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«Как смириться с тем, что у бывшего все лучше, чем у меня?» — спросили ее.
Ксения выложила личное фото. В кадре она сидит в автомобиле с таинственным брутальным бойфрендом, который руку положил на ее ножку.
«Мне сложно вам дать совет, никогда не была в такой ситуации», — пояснила звезда.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что за окном машины весенние пейзажи. Многие посчитали, что фото свежее. А вот узнать по руке ее избранника пока никто не смог.