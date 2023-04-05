Назло бывшему? 40-летняя Бородина показала личное фото с новым брутальным бойфрендом

Курбан уже готовится к свадьбе. Он строит отношения с Валерией, которая в два раза моложе его. Бизнесмен все чаще стал появляться на публике вместе с избранницей. Бородина разрешает ему видеться с дочкой Теоной, но признается, что он не горит желанием. А накануне телеведущая пообщалась с поклонниками.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Как смириться с тем, что у бывшего все лучше, чем у меня?» — спросили ее.

Ксения выложила личное фото. В кадре она сидит в автомобиле с таинственным брутальным бойфрендом, который руку положил на ее ножку.