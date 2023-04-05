Милаш в красном чепчике с «ушками»: экс-избранник Ефременковой Мондезир показал подросшего сына-близнеца

Мондезир и Юлия Ефременкова

Мондезир и Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Бывший участник «Дома-2» Мондезир встретился с малышами после разлуки.

Экс-участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир приняли решение расстаться. Несмотря на наличие двух сыновей-близнецов, пара не стала сохранять отношения. 

Мондезир съехал из квартиры, оставив Юлию Ефременкову одну с двумя грудничками. Он периодически наведывается к детям и гуляет с ними.

В микроблоге Мондезир поделился кадрами, на которых запечатлелся во время прогулки с сыновьями. Сначала он катал полугодовалых близнецов в коляске. А потом взял одного из них на руки и поиграл с ним. В кадре видно красный чепчик малыша с забавными «ушками».

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«Один день всего не видел их, а внутри всего разрывает. Скучаю по ним очень», — признался Мондезир.

Напомним, сыновьям-близнецам Юлии Ефременковой и Мондезира идет седьмой месяц. Мальчики появились на свет 22 сентября 2022 года.

Мондезир на руках с одним из сыновей-близнецов. Фото: скрин соцсети

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