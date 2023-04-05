«Аутизма у нас нет»: Саша Черно из «Дома-2» отбивается от хейтеров после объявления тяжелого диагноза сына

На участницу «Дома-2» Сашу Черно обрушился новый поток хейта в Сети. Накануне в телеграм-канале Саша Черно рассказала, что специалисты обнаружили у ее сына Стефана задержку в психико-речевом развитии.
Злопыхатели тут же обвинили Сашу Черно в том, что она плохая мать, которая не занимается своим ребенком, потому такой результат к трем годам и имеет.
«Мне сегодня сказал грамотный логопед, что ЗПРР вообще не зависит от того, кто ты, в какой семье родился, какие у тебя родственники и т.д. Поэтому именно язвы, не зарекайтесь. А у нас все будет более, чем хорошо», — высказалась Саша Черно.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Некоторые подписчики взялись сами ставить диагнозы сыну Саши Черно. Та в ответ поставила на место их.
«Для особо одаренных — аутизма у нас нет», — заявила Саша Черно.
В телеграм-канале она опубликовала снимки сына Стефана, сделанные во время развивающих занятий. Саше Черно пришлось доказывать фактами, что она хорошая мать, уделяющая внимание своему ребенку.