«Аутизма у нас нет»: Саша Черно из «Дома-2» отбивается от хейтеров после объявления тяжелого диагноза сына

На участницу «Дома-2» Сашу Черно обрушился новый поток хейта в Сети. Накануне в телеграм-канале Саша Черно рассказала, что специалисты обнаружили у ее сына Стефана задержку в психико-речевом развитии.

Злопыхатели тут же обвинили Сашу Черно в том, что она плохая мать, которая не занимается своим ребенком, потому такой результат к трем годам и имеет.