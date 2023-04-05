Нюша бесстыдно обнажила свои «аппетитки»: халатик сполз вниз, а белья нет

Накануне Нюша решила устроить фотосессию. Она предстала в гримерке без одежды. Свои прелести певица прикрыла, накинув халатик. При этом она приспустила наряд, оголив не только плечи, но и «ложбинку греха». Артистка была с нежным макияжем и пышной укладкой.

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Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие сравнили ее с греческой богиней Афиной. «Ну тут прям красотка», «Прям эстетика», «Ой, грудь сдулась», «Такая вы соблазнительная», «Богиня», «Лифчик носить ни к чему», — стали писать подписчики.