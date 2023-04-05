Нюша бесстыдно обнажила свои «аппетитки»: халатик сполз вниз, а белья нет

Нюша много лет строит карьеру певицы. Она выступала для тысяч людей, регулярно гастролировала. Но последние два года артистка проводила большую часть времени с семьей. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Однако в последнее время звезда активно занимается спортом, а также все чаще носит смелые наряды.
Накануне Нюша решила устроить фотосессию. Она предстала в гримерке без одежды. Свои прелести певица прикрыла, накинув халатик. При этом она приспустила наряд, оголив не только плечи, но и «ложбинку греха». Артистка была с нежным макияжем и пышной укладкой.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие сравнили ее с греческой богиней Афиной. «Ну тут прям красотка», «Прям эстетика», «Ой, грудь сдулась», «Такая вы соблазнительная», «Богиня», «Лифчик носить ни к чему», — стали писать подписчики.
Нюша. Фото: соцсети звезды