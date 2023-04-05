«Это горячо»: 41-летняя Ксения Собчак сверкнула бедрами в джинсах с разрезами, вызвав оторопь фанатов

Ксения Собчак давно стала известной персоной. Она продолжает снимать новые проекты и брать интервью у известных личностей. Также блондинка частая гостья на светских раутах. Телеведущая любит хвастаться люксовыми обновками и нарядами, которые создают молодые дизайнеры. К весне звезда успела подготовить трендовый лук.
5 апреля Ксения выложила кадры с прогулки. Она решила облачиться в красную укороченную косуху, которая в моде в этом сезоне, а также телеведущая облачилась в черные джинсы с пикантными разрезами. Блондинка засветила свои изящные бедра. Туфли на каблуке и сумка геометрической формы завершили лук.
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«Ну что, смотрю вам проходки заходят? Стану моделью на старости лет. Главное — правильная музыка! обожаю Геопику, а вы?» — написала Ксения.
Поклонники были впечатлены, так как обычно телеведущая отдает предпочтение более классическим образам. «Лучше всего продают эти шаловливые прорези в штанах, смотрится красиво», «Ксения Анатольевна, ну это горячо», «Наконец-то наряд в стиле, который вам присущ с молодости», — стали писать подписчики.