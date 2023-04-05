«Это горячо»: 41-летняя Ксения Собчак сверкнула бедрами в джинсах с разрезами, вызвав оторопь фанатов

5 апреля Ксения выложила кадры с прогулки. Она решила облачиться в красную укороченную косуху, которая в моде в этом сезоне, а также телеведущая облачилась в черные джинсы с пикантными разрезами. Блондинка засветила свои изящные бедра. Туфли на каблуке и сумка геометрической формы завершили лук.

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