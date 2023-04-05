Регина Тодоренко покормила маленького сына с ложечки в кафе: заметно подрос, щеки пухлые

Регина Тодоренко уже давно строит карьеру на ТВ. При этом она также поет и снимается свои проекты, как блогер. А в 2022 году артистка стала мамой во второй раз. Теперь она растит не только сына Михаила, но и малыша Мира. Даже с детьми телеведущая регулярно путешествует. Звезда решила отправиться в командировку в Сочи.
Теперь Регина постоянно совмещает работу и материнство. Особенно много внимания она уделяет младшему наследнику. На этот раз телеведущая привела малыша в кафе. Она покормила кроху с ложечки. Мальчик спокойно сидел на стульчике. Он постоянно шевелил пальчиками. Тодоренко не забыла сделать макияж и укладку.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Регина. Многие также отметили, что Мир подрос. «Ох, какая крутая», «Мальчик такой сладкий», «Щечки умилительные», «Голубые глаза просто покоряют», «Ну просто идиллия», «Какой смешной карапузик», — стали писать подписчики.