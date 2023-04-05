Регина Тодоренко покормила маленького сына с ложечки в кафе: заметно подрос, щеки пухлые

Теперь Регина постоянно совмещает работу и материнство. Особенно много внимания она уделяет младшему наследнику. На этот раз телеведущая привела малыша в кафе. Она покормила кроху с ложечки. Мальчик спокойно сидел на стульчике. Он постоянно шевелил пальчиками. Тодоренко не забыла сделать макияж и укладку.

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