«Клеопатра»: Марина Африкантова из «Дома-2» кардинально сменила имидж после измены – пустила волосы под нож

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова решилась на обновление после того, как пережила измену мужа Ромы Капаклы.
Марина Африкантова пустила под нож свои волосы, считая, что вместе с ними уйдет и все плохое, что случилось в ее жизни за последнее время.
В микроблоге Марина Африкантова разместила видео, чтобы показать, как выглядит сейчас. Сначала она перекрасила волосы, затем нарастила челку, чтобы локоны стали гуще и плотнее, а уже после обрезала их по всей длине. Теперь у Марины Африкантовой стильное ровное каре длиной по плечи.
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Судя по всему, Марина Африкантова в восторге от своего преображения. На видео она красуется перед камерой, явно любуясь собой.
«Клеопатра», - подписала кадры Марина Африкантова, сравнивая себя с египетской царицей.
Новый имидж Марины Африкантовой. Фото: скрин соцсети