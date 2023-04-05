Утерла нос Волочковой: 54-летняя Бледанс полностью оголилась на пляже в Таиланде, сразив поклонников

Эвелина Бледанс долгое время была участницей комик-труппы «Маски». Многие ее знают благодаря этому проекту. Потом актриса играла в мюзиклах, а также участвовала в разных телевизионных проектах. И даже спустя много лет она следит за фигурой. В этом году ей удалось принять участие в шоу «Звезды в Африке».
А свой день рождения Эвелина отметила в Таиланде. Она решила устроить откровенную фотосессию. актриса полностью обнажилась на пляже. Она едва прикрыла свои прелести руками. Бледанс решила продемонстрировать свои формы во всей красе. Поклонники были удивлены, так как обычно подобные кадры публикует балерина Анастасия Волочкова.
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Эвелина Бледанс. Фото: соцсети звезды
«Вселенная, благодарю! Я родилась! Любите меня сегодня выше неба!» – написала именинница.
Подписчики восхитились тем, как в 54 года выглядит Эвелина. Многие ее поздравили с важной датой. «Поздравляю, прекрасная!» — написала певица Валерия. «Эва, с появлением на свет! Пусть на пути будут только доброжелательные люди, которые любят, ценят, берегут», — присоединилась ведущая Екатерина Стриженова.
«Ну что с женщинами в этом возрасте происходит?», «Фотошоп конечно это сила», «В купальнике нельзя было?», «Потеряла всякую совесть взрослая женщина», — стали писать хейтеры.