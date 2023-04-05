Утерла нос Волочковой: 54-летняя Бледанс полностью оголилась на пляже в Таиланде, сразив поклонников

А свой день рождения Эвелина отметила в Таиланде. Она решила устроить откровенную фотосессию. актриса полностью обнажилась на пляже. Она едва прикрыла свои прелести руками. Бледанс решила продемонстрировать свои формы во всей красе. Поклонники были удивлены, так как обычно подобные кадры публикует балерина Анастасия Волочкова.

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