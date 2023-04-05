Мария Горбань в мокром бикини грациозно вылезла из бассейна, оголив свой «крепкий орех»: завораживающее зрелище

Мария Горбань уже давно стала известной актрисой. Она продолжает строить карьеру в кино. Многие зрители ее знают по сериалу «Кухня», а также «Отель Элеон». Блондинка играла жену Дмитрия Нагиева. Однако в обычной жизни она счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. Звезда часто путешествует.
На этот раз Горбань устроила отпуск на Шри-Ланке. Она каждый день загорает на пляже. Актриса без стеснения демонстрирует свою фигуру. На этот раз она выложила видео, которое снял ее муж. Блондинка в мини-бикини грациозно вышла из бассейна. Она оголила свою пятую точку в мокром купальнике. Мария продемонстрировала точеные изгибы.
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«Вернусь летом!» — написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Ее формы поразили публику.
«Сексуальная женщина, просто аплодисменты», «Как акценты расставлены», «Ох, какой вид», «Горячая блондинка», «Эти ягодицы идеальны», — стали писать подписчики.