«Как же быстро растут пупсики!»: Лазарев запечатлелся с дочкой и сыном на заливе в Дубае

Сергей Лазарев уже давно стал популярным исполнителем. Он регулярно выступает на сцене. Также певец ведет несколько шоу. Примечательно, что долгое время он скрывал личную жизнь. Даже близкие несколько лет не знали, что он стал папой. Теперь артист уже выходит в свет с сыном Никитой и дочкой Анной. Он растит их вместе с бабушкой деток.
Недавно Сергей отметил свое 40-летие. Он решил сделать подарок себе, устроив отпуск в Дубае. Певец наслаждается теплой погодой на курорте с детьми. Его трогательно поздравили наследники с юбилеем. А вот 5 апреля он выложил фото, на которых сгреб в охапку сына и дочку, когда они плескались в заливе.
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Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды
«Своя ноша не тянет. Как же быстро растут пупсики!! Отдых с детьми всегда особенный! На время ты и сам становишься ребенком вновь! Дурачишься, веселишься, получаешь наслаждение от каждого момента! Спасибо Rixos за приглашение и за эту невероятную атмосферу и эмоции», — написал Лазарев.
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что дети очень похожи на отца.