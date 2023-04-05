«Как же быстро растут пупсики!»: Лазарев запечатлелся с дочкой и сыном на заливе в Дубае

Недавно Сергей отметил свое 40-летие. Он решил сделать подарок себе, устроив отпуск в Дубае. Певец наслаждается теплой погодой на курорте с детьми. Его трогательно поздравили наследники с юбилеем. А вот 5 апреля он выложил фото, на которых сгреб в охапку сына и дочку, когда они плескались в заливе.

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