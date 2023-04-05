Дочь певицы Славы выписали из роддома: милейшее фото с малышом

Певица Слава не скрывала, что скоро собирается стать бабушкой и очень гордилась этим статусом. Сейчас эта мечта осуществилась.

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Роды дочке Славы Александры ставили на 13 апреля. Однако малыш внес свои коррективы. Во время планового обследования 30 марта ребенок в животе почти не двигался, и врачи приняли решение оставить девушку в клинике и подготовить к родам.

В итоге внучек Славы появился на свет через 12 часов после обследования, а выписали Александру с новорожденным 4 апреля.

Слава не смогла встретить долгожданного младенца и наследницу из роддома из-за болезни. Она с нетерпением ждет, когда поправится и увидит мальчика. Имя ребенка семейство пока не разглашает.