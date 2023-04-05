Менеджер МакSим рассказала всю правду о беременности певицы

Поклонники певицы МакSим заподозрили, что артистка беременна: она стала появляться на сцене в широких нарядах, призванных скрыть явно выступающий живот. Кроме того, недавно певица сорвала два концерта – она выглядела уставшей и плохо себя чувствовала. Эти слухи прокомментировала Яна Богушевская, менеджер певицы.

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«Марина не беременна. Как и любой человек, она может набрать вес, это жизнь. Поэтому прошу отнестись с пониманием и не множить различные версии», - приводит слова пиарщицы издание 7days.ru.

Богушевская добавила, что сейчас артистка проходит курс лечения, так что находится в уязвимом положении.