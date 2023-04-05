Ведущий шоу «Русские перцы» Антон Юрьев научит женщин заботиться о своем здоровье

Антон Юрьев, известный ведущий шоу «Русские перцы» на «Русском радио», теперь будет вести откровенный подкаст о женском здоровье под названием «Обсуждению подлежит!» Новый подкаст — продукт «Русского радио» и центра репродукции и генетики «Нова Клиник». Разговор о женских проблемах будет проходить в атмосфере понимания и поддержки, это будет не общение врача с пациентками, а дружеская беседа.

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Именно поэтому на роль ведущего был выбран Антон Юрьев — ведущий, которого знают и любят миллионы, который умеет на любую тему говорить просто, понятно и по-доброму. В эфире подкаста заведующая отделением ЭКО «Нова Клиник», репродуктолог, к.м.н. Анна Ставничук обсудит с ведущим самые важные вопросы женского здоровья, сообщает «Русское радио».