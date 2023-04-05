Вслед за Ани Лорак в Краснодарском крае отменили концерты Валерия Меладзе: эхо скандала

В Краснодарском крае вновь отменили концерт артиста с сомнительной позицией. Ранее в столице региона решили запретить проведение шоу Ани Лорак. Теперь та же участь настигла Валерия Меладзе.
Напомним, грузинский артист наследил в Дубае, где во время общения с поклонниками под настойчивые просьбы поклонника озвучил некий сомнительный лозунг. Видео с ним гуляет по Сети.
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Журналисты kp.ru выяснили, что запланированного в Краснодаре концерта Валерия Меладзе не будет, билеты можно сдать.
Также больше невозможно купить билет на концерт певца в Сочи в ноябре.
«Выступление отменено. Если вы приобретали билеты в нашей кассе, то вернуть их можно будет 9 апреля с 13:00 до 17:00. Во всех остальных случаях обращайтесь к представителям сервиса, где вы совершали покупку онлайн», сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в справочной службе Дворца спорта «Олимп», где планировалось выступление Меладзе.