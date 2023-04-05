Опять! Роман Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает бороться за свою жизнь в одной из московских больниц. Врачам удалось стабилизировать состояние спортсмена, его жизни, к счастью, больше ничего не угрожает.

Однако Роману в ближайшее время придется пережить новое врачебное вмешательство. Речь идет о протезировании. Не исключено, что этим вопросом будут заниматься немецкие врачи.

Сейчас уровень медицины другой и с помощью протезов можно делать невозможное. Коллега Костомарова Илья Авербух не исключил, что он даже сможет вернуться на лед.

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